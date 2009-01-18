В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри планують заслухати програму чеського президентства в ЄС, обговорити питання газової кризи та енергетичної безпеки ЄС в цілому, питання Близькосхідного врегулювання.

Дата проведення: 26-27 січня 2009 року Час початку: 10-00, 26 січня 2009 року