В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС
15:38, 18 січня 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри планують заслухати програму чеського президентства в ЄС, обговорити питання газової кризи та енергетичної безпеки ЄС в цілому, питання Близькосхідного врегулювання.
Дата проведення: 26-27 січня 2009 року Час початку: 10-00, 26 січня 2009 року
Час початку: 10-00, 26 січня 2009 року
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