Комісар ЄС відвідає сектор Газа з гуманітарною місією

Брюссель. 20 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розвитку та гуманітарної допомоги Луї МІШЕЛЬ відвідає сектор Газа з гуманітарною місією.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, візит заплановано на 25-26 січня.

Комісар оголосив про свій візит після зустрічі з міністром внутрішніх справ Ізраїлю Мейр ШЕТРІТ.

“Надання гуманітарної допомоги людям, які її потребують, залишається пріоритетним. Моя гуманітарна місія дасть можливість побачити особисто страждання цивільного населення в секторі Газа та у південному Ізраїлі”, - заявив комісар.

Л.МІШЕЛЬ також привітав рішення про припинення вогню в секторі Газа.

В 2008 році Єврокомісія надала гуманітарної допомоги жертвам кризи навколо Палестинських територій більше, ніж на 73 млн. євро.