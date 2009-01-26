Великобританія: газовий конфлікт не завадить Україні іти в НАТО

Київ. 26 січня. УНІАН. Нещодавній українсько-російський газовий конфлікт не вплинув на євроатлантичні прагнення України.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосила міністр у справах міжнародної безпеки та оборони Великої Британії Енн ТЕЙЛОР, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

«Я не думаю, що Україна відступила на своєму шляху до НАТО через газову кризу», - сказала міністр.

При цьому вона нагадала, що на нещодавньому саміті НАТО у грудні 2008 року було зазначено, що «прийде день, і Україна буде членом Альянсу».

Говорячи про газовий конфлікт з Росією, Е.ТЕЙЛОР зазначила, що Україна не залишилася наодинці зі своїми проблемами.

Британський міністр відзначила у зв’язку з цим роль Євросоюзу у врегулюванні кризи.

«Насправді одна країна неспроможна самостійно вирішити усі проблемні питання у цій сфері», - сказала Е.ТЕЙЛОР.

Водночас вона наголосила, що Велика Британія, як член ЄС, продовжуватиме уважно спостерігати за розвитком і розв’язанням питання постачання газу до Європи.

«Велика Британія залишається палким прихильником євроатлантичної інтеграції України. І ми будемо надавати усю необхідну допомогу щодо цього», - підсумувала Е.ТЕЙЛОР.