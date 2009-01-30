Індикатор бізнес-клімату в єврозоні сягнув нового мінімуму

Брюссель. 30 січня. УНІАН. Індикатор бізнес-клімату (Business Climate Indicator) в єврозоні у січні продовжив падіння і досяг нового історичного мінімуму з моменту його запровадження в 1985 році, знизившись з –3,09 у грудні до –3,16 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Падіння індикатору пояснюється значним погіршенням менеджерських очікувань щодо виробничих трендів в попередні місяці та оцінок загального портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень. Погіршилися також і оцінки виробництва в найближчі місяці, з одночасним покращенням оцінок залишків продукції на складах.