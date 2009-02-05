Україна та Чехія мають позитивну динаміку відносин

Київ. 5 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і президент Чеської Республіки Вацлав КЛАУС відзначають позитивну динаміку політичного діалогу між двома країнами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі, що відбулася у рамках програми офіційного візиту В.ОГРИЗКА до Чеської Республіки, було підкреслено, що запланований на березень цього року державний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до ЧР надасть нового імпульсу подальшій активізації українсько-чеського співробітництва.

Президент ЧР В.КЛАУС запевнив у повній підтримці євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. В.ОГРИЗКО подякував президенту Чеської Республіки за підтримку його країною зусиль України щодо міжнародного визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр.