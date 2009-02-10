Литвин хоче запевнити Європу, що ВР буде фактором стабільності

Брюссель. 10 лютого. УНИАН. Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН хоче запевнити європейських політиків в тому, що Верховна Рада буде фактором стабілізації в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він повідомив журналістам після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

«Я хочу донести, що в Україні все буде штатно. Працює Верховна Рада, яка своїми діями загальмувала політичну кризу і буде центром політичного і економічного життя», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас коментуючи ситуацію в Україні, спікер українського парламенту зазначив, що на сьогодні ключова загроза для країни лежить у внутрішній площині.

«Головна загроза українській безпеці – українська влада», - сказав він. «Час схаменутися і дійти висновку, що для того, щоб здолати супротивника, не потрібно доводити ситуацію до абсурду», - додав В.ЛИТВИН.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив на тому, що українські політики мають в першу чергу опікуватися інтересами країни, а не особистими інтересами. «Все минає – країна залишається», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи говорив він з Х.СОЛАНОЮ про можливість свого балотування на президентських виборах, В.ЛИТВИН зазначив, що це не було темою розмови і це не те місце, де потрібно говорити про власні амбіції.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН 10-11 лютого перебуватиме з робочим візитом у Бельгії, де, зокрема, проведе зустрічі з Президентом Європейського парламенту Хансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ, головою Сенату Бельгії Арманом Де ДЕККЕРОМ, віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЦЕМ та головою комітету Європарламенту у закордонних справах Яцеком САРІУШЕМ-ВОЛЬСЬКИМ.

Також голова ВР планує зустрітися з керівником фракції „Європейської народної партії – Європейські демократи” Європарламенту Жозефом ДОЛЕМ, керівником фракції „Альянс лібералів та демократів Європи” Європейського парламенту Грехемом ВОТСОНОМ, заступниками керівника фракції Соціалістів в Європарламенті Ханесом СВОБОДОЮ та Яном ВІРСМОЮ, президентом Комітету регіонів ЄС Люком Ван ден БРАНДЕ.