Президент Європарламенту хоче добрих відносин з Україною та РФ
Щоб уникати криз
Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Ханс-Герд ПЬОТТЕРІНГ виступає за добрі відносини між ЄС, Україною та Росією.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це президент Європарламенту заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.
«Ми обговорили наші відносини з Російською Федерацією, і ми погодилися, що нам необхідно мати гарні відносини між Росією, Україною та ЄС», - сказав він.
За словами президента Європарламенту, добрі відносини у цьому трикутнику необхідні, в тому числі, для того, щоб уникнути в майбутньому повторення таких криз, як остання газова криза.
У свою чергу В.ЛИТВИН подякував президенту Європарламенту за зустріч і відзначив, що протягом двох днів свого візиту до Брюсселя він мав дуже корисні зустрічі з депутатами Європарламенту.
«У нас буде можливість продовжити діалог в Україні під час офіційного візиту президента Європарламенту», - сказав спікер ВР.
Візит Х.ПЬОТТЕРІНГА до України планується на початку квітня.