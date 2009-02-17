В ЄС судитимуть за забруднення морів

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту виступає за запровадження кримінальної відповідальності за забруднення морів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді Луїса де Гранде ПАСКУАЛЄ (група народних партій, Іспанія).

Згідно з проектом доповіді, країни-члени ЄС мають розглядати, як кримінальні злочини, випадки значних викидів забруднюючих речовин, а незначні викиди забруднюючих речовин в моря – переслідувати в адміністративному порядку, якщо такі випадки є разовими і не призводять до серйозного погіршення якості води.

Депутати вважають, що криміналізація викидів забруднюючих речовин в море дасть можливість покласти край практиці, коли капітани чи власники суден вважають за краще скидати забруднюючи речовини в море і сплачувати незначні адміністративні збори, ніж виконувати вимоги законодавства.

Оцінювати серйозність випадків забруднення, на думку депутатів, має лабораторія Європейського агентства морської безпеки.

Передбачається, що проект доповіді буде проголосований на пленарному засіданні Європарламенту на початку березня.