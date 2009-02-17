Всі законодавчі документи в ЄС мають бути відкритими

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Комітет з питань громаднських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту виступає за посилення відкритості документів ЄС для громадян.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді Майкла КЕШМЕНА (група соціалістичних партій, Великобританія). Депутати висловили переконання у тому, що всі документи, що є законодавчими, не повинні утримуватися у секреті від громадян з процедурних мотивів. При цьому, Комітет вважає за необхідне створити спеціальний веб-сайт, на якому всі документи, що мають на меті зміни до законодавства чи створення нового законодавства, були б доступними для громадськості. Це має стосуватися підготовчих документів, оцінок наслідків запровадження нового законодавства, юридичних висновків до законодавчих пропозицій тощо.

Депутати також визначили, які документи можуть відноситися до обмежених у використанні в ЄС та секретних документів ЄС. До такого роду документів депутати віднесли документи, розкриття яких може завдати шкоди інтересам ЄС, або окремих країн-членів. При цьому, термін секретності не повинен перевищувати 30 років, крім випадків, коли розголошення документів може зашкодити приватному життю окремих громадян.

У проекті доповіді депутати також висловилися за створення міжінституційного реєстру лобістів з оприлюдненням прізвищ, посад та функцій представників лобістських організацій.

Проект доповіді має на меті внести зміни до регулювання ЄС від 2001 року про доступ до документів.

Голосування проекту доповіді в сесійній залі Європарламенту заплановане на квітень.