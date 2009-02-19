Газова криза не вплинула на ціну газу, кажуть в Єврокомісії

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Єврокомісія зазначає, що газова криза не вплинула на ціну газу на європейському ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила представник Генерального директорату Єврокомісії з питань енергетики і транспорту Крістін БЕРГ 18 лютого на слуханнях “Енергетична безпека для Європи”, організованих групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Це була перша криза, яка не вплинула на ціну енергоносіїв, тобто газу”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що це пояснюється незначними обсягами свопового ринку торгівлі газом в Європу порівняно з ринком довгострокових контрактів.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня цього року через невирішеність питання щодо постачання російського газу до України та ціни на нього, Росія припинила постачання газу до Європу майже на два тижні – з 7 по 20 січня.