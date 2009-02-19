Бельгійці щоденно споживають 735 тис. пігулок снотворного

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Бельгійці споживають щоденно 735 тис. пігулок снотворного та транквілізаторів.

Про це повідомляє фламандська газета Gazet van Antwerpen з посиланням на організацію фармацевтів Бельгії Pharma.be.

Так, за даними цієї організації, за період з грудня 2007 року по листопад 2008 року бельгійці спожили всього 270 млн. пігулок таких медпрепаратів, що свідчить про те, що 7% населення щоденно використовує спеціальні препарати для засинання.

Бельгія разом з Францією та Італією є європейськими лідерами за споживанням снотворного та транквілізаторів.

Газета також повідомляє про те, що федеральний міністр країни з питань охорони здоров’я Лоретт ОНКЕЛІНКС попросила двох професорів встановити причину такого масового споживання снотворного та транквілізаторів в країні.

Крім того, уряд Бельгії планує навесні започаткувати кампанію з метою зменшити використання таких препаратів, оскільки їх споживання має ризики передозування, виникнення наркотичної залежності, збільшення втомлюваності та розсіяності.

Видання також зазначає, що за словами професора Раймонда КЛОЙДТСА з Вільного університету Брюсселю, найбільшу схильність до снотворного та транквілізаторів проявляють літні люди, а лікарі, зазначає професор, охоче призначають такі препарати.