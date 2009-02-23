Румунія поділиться методологією інтеграції до НАТО

Київ. 23 лютого. УНІАН. Румунія готова передати Україні методологічні програми щодо євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ сьогодні на брифінгу.

За його словами, 16-17 лютого відбувся візит першого заступника міністра закордонних справ Володимира ХАНДОГІЯ до Румунії, де він провів консультації з першим заступником міністра закордонних справ Румунії.

Результатом цих консультацій є готовність Румунії надати зразки річних національних програм щодо інтеграції в НАТО, практичну та методологічну допомогу щодо підготовки української річної національної програми.

При цьому В.КИРИЛИЧ підкреслив, що національна річна програма має стати ключовим механізмом інтеграції України в НАТО. Він повідомив, що ця програма має бути готова до квітня.

Також, за словами В.КИРИЛИЧА, Румунія засвідчила готовність як на експертному, так і на найвищому рівні сприяти Україні в проведенні комплексу заходів щодо якнайшвидшої інтеграції України в Північноатлантичний альянс.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО Україні було запропоновано готуватися до вступу в Альянс через формат річних національних програм.