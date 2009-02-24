Запровадження євро не поможе Польщі боротися з кризою

Варшава. 24 лютого. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ називає маніпуляцією заяви про можливість подолання економічної кризи в країні через впровадження єдиної європейської валюти.

«Заяви, що причина кризи - відсутність євро, а рецептом на вихід з неї є запровадження європейської валюти – це маніпуляція», - сказав глава польської держави у вівторок у Вроцлаві, повідомляє TVN24.

Л.КАЧИНСЬКИЙ, який виграв президентські вибори у нинішнього глави уряду РП Дональда ТУСКА в 2005 році й котрий залишається його головним конкурентом на наступних виборах в 2010 році, розкритикував уряд за прагнення якнайшвидше ввести євро в Польщі.

«Немає жодних економічних підстав, аби входити до ERM2 (підготовчий етап до введення євро) в 2009 році», - сказав Президент, додавши, що ідея запровадження євро у Польщі є інструментом політичної боротьби, а не рецептом для подолання кризи.

«Такий текст (про вирішення кризи завдяки євро) можна говорити 10 літнім дітям, а не дорослим», - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Л.КАЧИНСЬКИЙ закликав проводити професійну дискусію в цій справі, а не вдаватись до піар-акцій.

Як повідомляв УНІАН, польська газета Dziennik написала 23 лютого, що Д.ТУСК домовився з главою Центрального європейського банку про запровадження євро в Польщі без згоди опозиційної «Право і справедливість» (PiS), співзасновником якого є чинний Президент.

Уряд хоче приєднатись до ERM2 в травні або червні поточного року.

Польща зобов’язалась запровадити євро в країні у договорі вступу країни до Євросоюзу, але в ньому не визначено конкретних термінів, коли держава має це зробити.

Ліберальна «Громадянська платформа», яку очолює Д.ТУСК, хоче ввести євровалюту у Польщі в 2012 році, але проти виступає PiS, який заявляє, що запровадження євро призведе дол. погіршення економічної ситуації в країні, й пропонує провести національний референдум в цій справі.

Для запровадження євро в країні також необхідно внести зміни до Конституції, що неможливо зробити без голосів PiS.