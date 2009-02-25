У Польщі кажуть, що Сікорський може стати Генсеком НАТО

Москва. 25 лютого. УНІАН. Заступник міністра оборони Польщі Станіслав КОМОРОВСЬКИЙ вважає, що польський міністр закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ є гідним кандидатом на пост Генерального секретаря НАТО.

Про це він сказав в інтерв`ю російській газеті «Время новостей» від 25 лютого.

На його думку, час очолити НАТО представникові східноєвропейської країни.

«Ми так думаємо, з огляду на десять років, що проведені Польщею в НАТО. Ми вже не нові члени Альянсу, ми одні з його учасників. Польща відправила до різних місій за кордоном близько 3 тисяч своїх миротворців. Є різні кандидатури на пост Генсека НАТО. Ми вважаємо, що наш кандидат – міністр Р.СІКОРСЬКИЙ - дуже хороша кандидатура», - сказав він.

Окрім цього, С.КОМОРОВСЬКИЙ вкотре наголосив, що декларації Бухарестського саміту НАТО залишаються в силі, і Україна і Грузія стануть членами НАТО, коли будуть готові до цього.

Також він підкреслив, що Польща готова розмістити на своїй території елементи американської системи протиракетної оборони (ПРО).

«Росія проти ПРО, але ПРО не проти Росії. Ми підписали угоду зі США (у серпні 2008 року), і ми готові до розміщення американських ракет-перехоплювачів. Але виконання угоди залежить від США. Американці повинні вирішувати, коли вони це зроблять. Ми бачимо цей договір частиною пан’європейської, натовської системи ПРО, яка може бути створена пізніше», - сказав С.КОМОРОВСЬКИЙ.