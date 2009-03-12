ЄБРР не побачив загроз дефолту для країн Східної Європи
«Те, що ми зараз бачимо в деяких країнах Східної Європи, – це сильна рецесія, але не колапс, – сказав президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Томас МІРОВ. – Проте малювати майбутнє в дуже похмурих фарбах буде великою помилкою. Сьогодні ситуація серйозна, але керована».
Київ. 12 березня. УНІАН. Президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Томас МІРОВ висловив упевненість, що країни Східної Європи уникнуть дефолту за державними зобов`язаннями. Як повідомляє Bloomberg, про це він заявив, виступаючи в Лондонській школі економіки.
«Те, що ми зараз бачимо в деяких країнах Східної Європи, – це сильна рецесія, але не колапс, – сказав Т.МІРОВ. – Проте малювати майбутнє в дуже похмурих фарбах буде великою помилкою. Сьогодні ситуація серйозна, але керована».
За його словами, економіки Східної Європи уникнуть дефолту за своїми боргами й швидко відновляться після світової фінансової кризи. «У Східній Європі є міцна база, яка залишається й яку потрібно захищати, – сказав Т.МІРОВ. – Ми віримо, що Східна Європа вийде з цієї кризи, можливо, в деякій мірі ослабленою, але не розбитою».
На думку президента ЄБРР, Україна викликає сьогодні «найбільшу стурбованість», оскільки вона «зіткнулася з величезною кількістю проблем». Економічні проблеми країни, за словами Т.МІРОВА, посилюються внаслідок політичного протистояння, викликаного боротьбою між прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ щодо економічної політики, що гальмує ухвалення рішень.
Водночас Т.МІРОВ висловив задоволення відновленням співпраці українського уряду і МВФ. У зв`язку з цим він зазначив, що ЄБРР «радують останні заяви про розуміння й повернення делегації МВФ до Києва. Стабільність України надзвичайно важлива для майбутнього всієї Європи».