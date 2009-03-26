ЄС продовжить боротьбу зі зменшенням озонового шару

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Європарламент схвалив нові вимоги до субстанцій, що зменшують озоновий шар землі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 25 березня на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Йоханнеса БЛОКЛЕНДА (група “Незалежність/Демократія”, Нідерланди).

“За” доповідь проголосували 667 депутатів Європарламенту, проти – 13, утрималися – 10.

Новий компромісний документ було схвалено після переговорів з Радою ЄС. Він спрямований на імплементацію положень Монреальського протоколу від 1987 року, що зобов’язує країни-підписанти зменшити використання субстанцій, що негативно впливають на озоновий шар Землі.

Відповідно до схваленого документу, до 2019 року виробництво гідро-хлорофторвуглецю має досягнути рівня лише в 7% від рівня 1997 року. Крім того, з 18 березня 2010 року передбачається повністю припинити використання метіл-броміду у якості пестицидів в сільському господарстві.

Документ також містить вимоги щодо попередження потрапляння в атмосферу субстанцій, що містяться в старих холодильниках, а також в ізоляційних матеріалах будинків, використання яких і так вже заборонено в нових приборах та при будівництві.

Довідка УНІАН. Озоновий шар – шар газу у верхніх шарах атмосфери, якій оберігає життя на Землі від ультрафіолетового випромінювання Сонця.

В 1970-х роках вчені встановили, що окремі хімічні субстанції можуть впливати на зменшення озонового шару Землі, а у 1980-х над Антарктидою було виявлено “озонову діру”.

В 1987 році було підписано Монреальський протокол для протидії руйнуванню озонового шару, якій підписали 191 країна світу.