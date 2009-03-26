ЄС продовжить боротьбу зі зменшенням озонового шару
ЄП узаконив нові вимоги до хімречовин
Брюссель. 26 березня. УНІАН. Європарламент схвалив нові вимоги до субстанцій, що зменшують озоновий шар землі.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 25 березня на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Йоханнеса БЛОКЛЕНДА (група “Незалежність/Демократія”, Нідерланди).
“За” доповідь проголосували 667 депутатів Європарламенту, проти – 13, утрималися – 10.
Новий компромісний документ було схвалено після переговорів з Радою ЄС. Він спрямований на імплементацію положень Монреальського протоколу від 1987 року, що зобов’язує країни-підписанти зменшити використання субстанцій, що негативно впливають на озоновий шар Землі.
Відповідно до схваленого документу, до 2019 року виробництво гідро-хлорофторвуглецю має досягнути рівня лише в 7% від рівня 1997 року. Крім того, з 18 березня 2010 року передбачається повністю припинити використання метіл-броміду у якості пестицидів в сільському господарстві.
Документ також містить вимоги щодо попередження потрапляння в атмосферу субстанцій, що містяться в старих холодильниках, а також в ізоляційних матеріалах будинків, використання яких і так вже заборонено в нових приборах та при будівництві.
Довідка УНІАН. Озоновий шар – шар газу у верхніх шарах атмосфери, якій оберігає життя на Землі від ультрафіолетового випромінювання Сонця.
В 1970-х роках вчені встановили, що окремі хімічні субстанції можуть впливати на зменшення озонового шару Землі, а у 1980-х над Антарктидою було виявлено “озонову діру”.
В 1987 році було підписано Монреальський протокол для протидії руйнуванню озонового шару, якій підписали 191 країна світу.