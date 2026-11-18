Вони фіксувалися в Київській, Одеській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях України.

В ніч на середу, 18 листопада, в Молдові приблизно в 02:50 жителі відчули сильні підземні поштовхи, повідомляє Nokta.

Видання повідомило, що, за попередніми даними, землетрус був магнітудою 6,5. Жителів Молдови влада попередила про підземні поштовхи.

Згодом з'ясувалося, що в Румунії також зафіксовано підземні поштовхи. За даними румунського Національного інституту досліджень і розробок у галузі фізики Землі (INCDFP), землетрус стався о 02:48:55, його попередня магнітуда становила 5,7, а глибина вогнища – 107,1 км.

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Додається, що епіцентр знаходився в сейсмічній зоні Вранча, на межі повітів Вранча та Ковасна.

Видання зазначило, що такі землетруси можуть відчуватися на значній відстані від епіцентру через глибину вогнища.

До слова, в соцмережі повідомили, що в багатьох регіонах України також мешканці відчували підземні поштовхи. Вони фіксувалися в Київській, Одеській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях України.

Землетруси в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 10 листопада мешканці одразу кількох українських міст, зокрема Києва, Житомира, Дніпра та Вінниці, повідомляли про відчутні коливання будинків і сильні звуки, які нагадували вибухи або землетрус. За словами очевидців, у деяких квартирах від вібрації відчинялися двері, а зі стелі осипалася штукатурка. На незвичні явища скаржилися жителі Київщини.

Також ми писали, що 30 жовтня в Україні стався землетрус, підземні поштовхи магнітудою 3,2 зафіксували о 02:14 недалеко від Полтави - у Мачухівській громаді. Відомо, що землетрус стався на глибині 8 км. Головний центр спеціального контролю зазначив, що за класифікацією він відноситься до ледве відчутних.

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