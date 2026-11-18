З точки зору Путіна, припускається в статті, час для нападу України навряд чи міг би бути гіршим, оскільки за два дні він має зустрітися з Трампом та Цзіньпіном.

В ніч на вівторок, 17 листопада, Україна завдала вражаючого удару по Кримському мосту, знищивши центральну ділянку дороги та головну арку цієї стратегічно важливої споруди, що з’єднує окупований Крим із Росією, повідомляє Atlantic Council.

Видання пояснює, що цей безпрецедентний удар України має значні військові наслідки, а також є потужним символічним ударом по російському президенту Володимиру Путіну, який готується до зустрічі з лідерами США та Китаю наприкінці цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей удар "безпрецедентною операцією", яка тривала кілька тижнів.

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За його словами, спочатку українські військові зосередилися на методичному підриві потенціалу російської протиповітряної оборони поблизу мосту, а потім розпочали комбінований ракетно-дроновий удар із застосуванням низки систем озброєння вітчизняного виробництва.

"Результати були вражаючими. Вже за кілька годин соціальні мережі заполонили знімки частково зруйнованого мосту", - йдеться в статті.

Зеленський назвав атаку на Кримський міст прямою відповіддю на кампанію Росії з бомбардування цивільних об’єктів.

"Оборонні можливості України є потужними і такими залишаться. Ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей", - заявив він.

Як зазначає видання, збитки, завдані Кримському мосту, є значними. Зруйнована ділянка включала головну арку прольоту мосту, призначеного для автомобільного руху, і була піднята, щоб забезпечити прохід під нею торгових суден.

В статті вказується, що наразі незрозуміло, чи не спричинять уламки обваленої ділянки затор на морі.

Видання припустило, що для ремонту мосту Росії, ймовірно, знадобиться кілька кранів і барж, що в нинішніх умовах війни буде надзвичайно складно:

"Тому, ймовірно, роботи з відновлення доведеться відкласти до підписання мирної угоди".

Прогнозується, що атака України матиме значні наслідки для російської окупації Криму та триваючого вторгнення.

"Оскільки автомобільна частина мосту наразі не працює, постачання продовольства на окупований український півострів з Росії стане набагато складнішим", - пояснються в статті.

Ймовірно, це вплине на логістику постачання російської армії на півдні України. Видання зазначає, що хоча залізнична частина мосту залишається працездатною, вона вже давно працює з обмеженнями через пошкодження, отримані під час попереднього українського удару.

Через закриття руху на Кримському мосту, військові та цивільні транспортні засоби, які намагатимуться пересуватися між Кримом і Росією, будуть змушені користуватися наземним мостом, що проходить через окуповану південну Україну.

Видання розповіло, що протягом останнього року цей маршрут потрапив під вогневий контроль українських ударних дронів середньої дальності, через що деякі називають його "шосе смерті".

"Це не та подорож, якою багато хто захоче насолоджуватися", - констатує видання.

На думку видання, успішна операція на Кримському мосту цього тижня підкреслює зростання військової потужності України.

Нагадується, що коли майже п’ять років тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Київ практично не мав засобів удару на великі відстані.

Видання зауважило, що наразі українські збройні сили мають у своєму розпорядженні цілий арсенал потужної зброї вітчизняного виробництва і, очевидно, здатні завдавати ударів по особливо важливих цілях.

"Кримський міст був одним із найбільш укріплених об’єктів інфраструктури, що перебували під контролем Росії. Здатність України прорвати розгалужену багаторівневу систему протиповітряної оборони мосту, безсумнівно, викликала тривогу в Кремлі", - вважає видання.

В статті наголошується, що для Путіна часткове руйнування Кримського мосту є особистим приниженням, яке можна поставити в один ряд із найгіршими моментами для нього за всю війну.

"Цей напад є особливо принизливим для Путіна, оскільки він так тісно пов’язаний із захопленням Криму. З того часу, як російські війська взяли під контроль український півострів навесні 2014 року, захоплення Криму стало центральним елементом культу особи навколо Путіна. Коли через чотири роки відбулося урочисте відкриття Кримського мосту, Путін першим офіційно проїхав по ньому серед великого розголосу. За одну ніч міст став символом претензій Росії на Крим та рішучості Путіна зберегти контроль над окупованим півостровом", - пояснює видання.

З точки зору Путіна, припускається в статті, час для нападу України навряд чи міг би бути гіршим, оскільки за два дні він має зустрітися зі своїми американським та китайським колегами на історичній тристоронній зустрічі, яка мала підкреслити статус Росії як провідної світової держави.

"Натомість Путін підійде до саміту цього тижня в Китаї в умовах, коли увага всього світу буде прикута до його провального вторгнення в Україну. Нездатність Росії захистити ключові об’єкти інфраструктури від українських авіаударів знецінює претензії Путіна на статус військової супердержави та кине довгу тінь на його геополітичні амбіції в Шеньчжені", - прогнозується в статті.

Кримський міст: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами колишнього командувача сухопутних військ США в Європі Бена Годжеса, обвал прольоту автодорожньої частини разом із аркою, що його підтримує, - це пошкодження такого масштабу, яке "неможливо усунути найближчим часом". Зруйнування автомобільного мосту, зазначає Ходжес, "остаточно підриває наратив про неминучість російської перемоги або про те, що Крим належить Росії". Експертка з питань Росії з аналітичного центру RUSI Емілі Ферріс зауважила, що український військово-промисловий комплекс був готовий до таких дій уже кілька місяців, а отже, вибір моменту для удару по Керченському мосту можна пояснити виключно політичними міркуваннями.

Також ми писали, що аналітики розповіли, що минулі удари, наприклад у 2022 році та у 2023 році, пошкоджували лише опори та знищували прольоти автомобільного мосту. На відновлення тоді російські окупанти витратили 4,6 та 7 місяців відповідно. Проте цього разу була знищена унікальна металева арка довжиною 227 метрів та масою понад 5000 тонн, яка простягалась над всією суднохідною частиною мосту. Нагадується, що в 2017 році лише складання такої арки тривало близько 11 місяців з серпня 2016 року по кінець липня 2017 року. Більше того, загальний час робіт від початку складання арки до її встановлення та закріплення на своїх опорах тривав понад 14 місяців. Прогнозується, що процес будівництва нової арки та її встановлення на заміну зруйнованій, ймовірно може зайняти ще більшу кількість часу та грошей.

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