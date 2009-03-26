Балога хоче знову видавати візи громадянам ЄС

Київ. 26 березня. УНІАН. Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не виключає, що Україна може повернутися до видачі віз громадянам ЄС, оскільки діюча угода між Україною та ЄС про спрощений порядок оформлення віз багато в чому залишається формальним документом, а Європа вельми неохоче відкриває свої кордони українцям.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це він заявив сьогодні.

Він зауважив, що за підсумками переговорів, проведених під час державного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Чеської Республіки, українська сторона так і не одержала позитивної відповіді щодо своїх прагнень домогтися реального послаблення візового режиму для України. В.БАЛОГА нагадав, що ще в 2005 році з ініціативи В.ЮЩЕНКА його указами в односторонньому порядку був установлений безвізовий режим в`їзду в Україну громадян держав-членів Європейського Союзу та ряду провідних країн Європи. Відтоді лише з держав ЄС потік іноземців зріс удвічі.

Водночас, зауважив він, введення Києвом дуже ліберальних правил перетину кордону не викликало адекватного зустрічного руху з боку Європи. За словами В.БАЛОГИ, після розширення Шенгенської зони значно ускладнилися умови для поїздок українців у країни Європейського Союзу. Насамперед, додав він, це стосується тих сусідніх держав ЄС, із якими в України традиційно склався дуже м`який візовий режим.

За словами В.БАЛОГИ, уважний аналіз виконання угоди про спрощення видачі віз свідчить, що нині вона не забезпечує вільне пересування громадян України Європою. Він зауважив, що кожен четвертий українець, який подав документи для в`їзду в «стару» країну Шенгенської зони, змушений сплачувати різного роду посередникам додаткові гроші за візу. Таким чином, витрати на візові процедури майже вдвічі більші за граничні 35 євро, які зафіксовані в угоді. Багаторазові візи здебільшого видають на 1-3 місяці, і лише кожна десята - терміном на півроку і більше. Суттєво не зменшено кількості документів, які має подавати заявник у консульства, і тривалість їх розгляду.

«Ледь не кожен українець, який у справах чи з туристичною метою хоче поїхати в Європу, може розказати історію своїх візових поневірянь. Таке ставлення принизливе і явно суперечить духові домовленостей, які були досягнуті між Києвом і Брюсселем. Українська сторона не раз звертала увагу європейських партнерів на свою стурбованість тим, що українці і далі наштовхуються на значні труднощі в одержанні віз до країн Європи. Однак якихось помітних зрушень не відбулося, що засвідчила і позиція Чехії», - сказав він.

Керівник Секретаріату Президента раніше висловлював припущення про можливість перегляду Україною візового режиму з ЄС, виходячи з принципу взаємності. «Україні варто подумати над тим, який є коефіцієнт корисної дії спрощеного візового режиму для інтересів нашої держави, для інтересів українців. Зараз на виконання президентського Указу відповідні державні органи розробляють свої пропозиції. Одна з них - повернення до видачі віз громадянам країн ЄС, які одержуватимуть їх в пунктах пропуску через Державний кордон”, - сказав В.БАЛОГА.

При цьому, за його словами, треба чітко розуміти, що йдеться не про ревізію курсу України на інтеграцію в Європу, а про захист своїх інтересів. “Такими діями Київ розраховує спонукати уряди європейських держав до реальних, а не декларативних кроків нам назустріч», - наголосив В.БАЛОГА.