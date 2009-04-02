Україна скоротила транзит газу до Європи

Київ. 2 квітня. УНІАН. ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України”, за оперативними даними, в січні-березні скоротила транзит природного газу до країн Європи на 52,7%, або на 18,3 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 16,4 млрд. куб. м.

Про це повідомив начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ під час інтернет-конференції на порталі ЛІГА.

«За цей період, за оперативними даними, Україна спожила близько 2,5 млрд. кубометрів, країни ЄС - 16,4 млрд. кубометрів. Ми говоримо про той газ, який пройшов територією України», – сказав він.

При цьому він додав, що «стосовно обмеження обсягів переговори між НАК і «Газпромом» тривають».

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

У 2008 році ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України” транспортувала до країн Європи 119,6 млрд. куб. м природного газу, що на 4,4 млрд. куб. м, або на 3,8%, більше, ніж у 2007 році.