Україна та НАТО домовилися про транзит вантажів до Афганістану

Київ. 3 квітня. УНІАН. 2 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі було підписано Угоду (у формі обміну листами) між Кабінетом міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів невійськового призначення для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) Афганістану.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, з боку Альянсу угоду було підписано Генеральним секретарем НАТО Яаапом де Хооп СХЕФФЕРОМ. Від імені уряду України, відповідно до ухваленого Кабінетом міністрів України рішення, угоду підписав глава Місії України при НАТО, посол Ігор САГАЧ.

Угодою передбачається надання можливості здійснення наземного транзитного перевезення через територію України вантажів невійськового призначення, необхідних для забезпечення діяльності Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Навесні 2008 року про готовність надати дозвіл для транзитного перевезення вантажів для потреб МССБ в Афганістані повідомили також Росія та Казахстан.