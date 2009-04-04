У Брюсселі відбудеться прес-конференція представників Єврокомісії щодо допомоги країнам, що розвиваються

В ході прес-конференції Єврокомісія представить свій план з надання підтримки країнам, що розвиваються, в період економічної кризи. Єврокомісія, зокрема, переконана, що країни, що розвиваються, не повинні платити за кризу, створену в розвинутих країнах світу.

Дата події: 8 квітня 2009 року Час початку: 11-30.