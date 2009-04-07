У лютому ціни промвиробників в ЄС зменшилися

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. У лютому 2009 року ціни промислових виробників знизились порівняно з січнем 2009 року на 0,5% в єврозоні та на 0,3% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому-2009 порівняно з лютим-2008 ціни виробників знизились на 1,8% в євро зоні та на 0,8% в ЄС-27.

У лютому-2009 порівняно з січнем-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики знизилися на 0,4% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зменшилися на 0,7% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27. Напівфабрикати зменшились на 0,9% в зоні євро та на 0,6% в ЄС-27. Товари короткочасного споживання подешевшали на 0,3% в зоні євро та на 0,1% в ЄС-27, товари тривалого використання подорожчали на 0,3% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27, ціни на капітальне майно не змінились в обох зонах.

Найбільше зростання зареєстровано в Чехії та Румунії (по 1,1%), а також Угорщині (2,4%), Польщі (1,5%) та Данії (1,3%). Найбільше зниження спостерігалося у Литві (-1,2%), Болгарії (–0,9%) та Естонії (-0,7%).

У лютому-2009 порівняно з лютим-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики зменшились на 1,0% в євро зоні, але зросли на 0,1% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 4,5% в єврозоні та на 3,3% в ЄС-27, напівфабрикати знизились на 3,1% в єврозоні та на 1,7% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 0,9% в єврозоні, але зросли на 0,5% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 2,0% в єврозоні та на 2,5% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 1,8% в єврозоні та на 2,4% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін у лютому-2009 порівняно з лютим-2008 зареєстроване в Мальті (39,4%), Угорщині (6,2%) та Румунії (5,8%). Найбільше зниження цін зареєстроване в Греції (-5,3%), Франції та Нідерландах (по -4,5%).

У січні-2009 порівняно з груднем-2008 ціни промислових виробників зменшилися на 1,1% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27.