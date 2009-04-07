Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА стурбований ситуацією в Молдові після парламентських виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН.

“Я дуже занепокоєний ситуацією в Кишиневі після парламентських виборів 5 квітня”, - зазначається у коментарі.

Х.СОЛАНА зазначив, що згідно з висновками міжнародних спостерігачів, вибори в цілому, відповідали багатьом міжнародним стандартам, хоча й потребують подальшого вдосконалення, зокрема, щодо адміністративного втручання в виборчий процес та підвищення довіри громадськості.

Водночас, Верховний представник ЄС закликав всі сторони утриматися від жорстокості та провокацій.

“Жорстокість проти урядових будинків є неприйнятною. Також важливим є повага до незаперечного права на зібрання мирних демонстрантів”, - наголосив Х.СОЛАНА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники акцій протестів в Кишиневі увірвалися до будинку резиденції Президента Молдови в Кишиневі та поставили над входом румунський прапор, а на шпилі над будинком - прапор Євросоюзу.

Напроти, в будинку бюро перепусток парламенту, через дії протестуючих, які підпалили документи, виникла пожежа.

Молдавська опозиція незадоволена підсумками виборів до парламенту, що пройшли 5 квітня, на яких перемогла Компартія, очолювана Президентом країни Володимиром ВОРОНІНИМ. За даними ЦВК, Партія комуністів Молдови набрала 50% голосів.

Маніфестації, які зібрала молдавська опозиція в понеділок, залучили близько 10 тис. чоловік, здебільшого студентів, і завершилися швидко і без ексцесів. Опозиціонери пообіцяли зустрітися у вівторок.

Як повідомлялося, лідер Ліберально-демократичної коаліції Володимир ФІЛАТ заявив, що опозиція піде на все, аж до силових методів, аби добитися перегляду підсумків голосування і повторних виборів до парламенту.

Сьогодні на мітинг у Кишиневі зібралося не менше 30 тис. чоловік. Країна переходить на надзвичайний стан. Зокрема, припинило мовлення державне телебачення. У той же час поліція фактично не втручається і не розгонить демонстрантів.