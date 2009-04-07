Під час землетрусу в Італії загинула 8-річна українка

Київ. 7 квітня. УНІАН. Під час землетрусу в Італії 6 квітня загинула восьмирічна громадянка України, яка разом з матір’ю проживала в італійському селі Лаг лава.

Як повідомив УНІАН речник МЗС Василь КИРИЛИЧ, відповідне повідомленні надійшло до МЗС України у телефонному режимі.

Мати загиблої дитини з тілесними ушкодженнями госпіталізована до однієї з італійських лікарень, де їй надається необхідна медична допомога.

У зв’язку з отриманою інформацією Посольству України в Італії доручено у терміновому порядку встановити зв’язок з потерпілою громадянкою України, надати необхідне сприяння і допомогу, а також забезпечити перевезення тіла загиблої дитини в Україну для поховання.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Італії та в МЗС України.