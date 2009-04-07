Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР стурбована розвитком подій в Кишиневі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у її коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Я глибоко стурбована повідомленнями про сутички між демонстрантами та поліцією в Кишиневі. Я закликаю всіх, хто причетний до цього, негайно зупинити акти жорстокості”, - зазначається у коментарі.

Комісар закликала сторони перейти до діалогу, а лідерів молдовських партій – до спокою та уникнення заяв, які можуть загострити ситуацію.

“Я нагадую всім сторонам, що будь-які скарги щодо виборів, які були проведені минулої неділі (парламентські вибори 5 квітня – УНІАН), повинні подаватися через існуючи канали”, - наголосила комісар.

Як повідомляв УНІАН, після виборів у Кишиневі розпочалися масові акції протесту. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, згідно з якими Комуністична партія отримала 50% голосів. Сьогодні маніфестанти захопили резиденцію Президента країни та підпалили документи в бюро перепусток парламенту. Під вечір лідери опозиції та влади домовилися про проведення перерахунку бюлетенів. У сутичках з поліцією, за повідомленнями ЗМІ, постраждали до 30 осіб.