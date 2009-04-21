Вступ України до НАТО буде дружнім кроком відносно Росії?

Київ. 21 квітня. УНІАН. Вступ України в НАТО буде найбільш дружнім кроком стосовно Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній прем’єр-міністр Естонії Март ЛААР сьогодні під час телемосту Київ-Таллінн на тему: “Естонський досвід членства в НАТО: надбання чи втрати?”

На думку європейського політика, на сучасному етапі майбутні європейські та євроатлантичні перспективи України поки що чітко не окреслені, що негативно впливає на ситуацію не лише в середині держави, а й в регіоні.

Водночас, як наголосив М.ЛААР, естонський досвід засвідчив, що набуття членства держави в НАТО і Європейському Союзі дасть змогу позбутися багатьох наявних проблем і конфліктних ситуацій, зокрема, напруження у відносинах з Росією.

“Ви весь час відчуватимете спроби Росії впливати на зовнішньополітичний курс України. Ці спроби призводять лише до відкритих чи прихованих конфліктів, створюють стан нервовості, що нікому не потрібно, і самій Росії також”, - зазначив естонський державний діяч.

На його переконання, коли усі питання щодо європейськості України будуть остаточно врегульовані, Росія, нарешті, зможе спокійно звернути увагу на вирішення своїх численних проблем.

“Вступ України в НАТО буде найбільшим дружнім кроком до Росії. Адже після цього сподівання на відновлення російської імперії перестануть існувати. Без України таку імперії не збудувати”, - сказав М.ЛААР, додавши, що це матиме дуже позитивний вплив на подальший розвиток самої Росії.