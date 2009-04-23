Європарламент схвалив лібералізацію енергоринків

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Європарламент схвалив третій пакет регулювання енергоринку для його подальшої лібералізації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні доповіді були схвалені 22 квітня на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

Згідно з доповідями передбачається, що країни-члени ЄС матимуть можливість вибирати, яку схему відділення постачальників енергоресурсів від мереж постачання обрати з трьох можливих варіантів: повне відділення, створення незалежного оператора мереж чи створення незалежного оператора транзиту.

Повне відділення передбачає, що інтегровані електроенергетичні та газові компанії повинні будуть продати свої активи в мережах постачання електроенергії та газу. При цьому виробники та постачальники газу та електроенергії не матимуть права володіти більшістю акцій мереж постачання.

Створення незалежного оператора мереж передбачатиме можливість збереження у власності виробників та постачальників мереж з постачання енергоресурсів, однак зі створенням окремого органу з управління мережами - незалежного оператора мереж.

Модель незалежного оператора транзиту передбачатиме також можливість збереження інтегрованих енергокомпаній, які повинні будуть дотримуватися ряду правил, зокрема, створювати наглядову раду, що має складатися з представників газової компанії, інших акціонерів, представників операторів передавальних систем. При цьому рада буде відповідальною за рішення, які можуть мати значний вплив на вартість акцій власників компанії. Крім того, цей варіант передбачає створення програми відповідності, яка встановлюватиме заходи з попередження дискримінаційної поведінки, а також запровадження посади агента з відповідності, який відповідатиме за моніторинг імплементації програми відповідності.

Крім того, пакетом законодавства передбачається, що національні регулятори матимуть право відмовляти в сертифікації електро- та газових мереж, що належать власникам з країн, які не є членами ЄС, що фактично означатиме заборону на володіння мережами, якщо власники з неєвропейських країн не виконають наступні умови: компанії повинні виконувати європейські вимоги щодо відділення власників енергоресурсів від транспортувальних мереж, придбання цією компанією транспортуючих активів не повинно призвести до значного зменшення енергетичної безпеки країни.

Пакет також передбачає надання права споживачам змінювати безкоштовно впродовж не більше ніж 3 тижнів постачальників газу та електроенергії, отримувати фінальний рахунок закриття в період не більше 6 тижнів, отримувати всі відповідні дані щодо споживання газу та електроенергії, отримувати компенсації за неякісні послуги.

Крім того, пакет законодавства, що складатиметься з двох директив та трьох регуляторних актів передбачатиме створення Європейського агентства співробітництва енергетичних регуляторів, розробку Єврокомісією обов’язкового кодексу поведінки, зокрема, на випадок надзвичайних ситуацій, створення Європейських мереж операторів передачі електроенергії та газу, які мають імплементувати мережеві кодекси поведінки, заходи з посилення ролі національних регуляторів енергоринків.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Європарламенту та чеське президентство в ЄС досягли компромісу щодо третього енергетичного пакету лише наприкінці березня цього року, хоча Єврокомісія схвалила проект нового законодавства ще 19 вересня 2007 року.

У липні 2008 року Європарламент вже висловив свою згоду з пропозиціями Єврокомісії, однак внесені депутатами зміни не були підтримані країнами-членами ЄС, після чого розпочався процес консультацій між депутатами та президентством ЄС для узгодження позицій.

Один з найбільших постачальників газу на ринок ЄС - російський “Газпром” – неодноразово заявляв про можливі негативні наслідки для ЄС від ухвалення такої пропозиції, і в першу чергу – можливе зростання цін на газ.