ЄС направить місію спостерігачів на вибори в Лівані
13:17, 24 квітня 2009Новини ЄС
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Місія складатиметься з 90 осіб
Брюссель. 24 квітня. УНІАН. ЄС направить місію спостерігачів на парламентські вибори у Лівані.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, місія складатиметься з 90 осіб на чолі з депутатом Європарламенту Хосе Ігнасі САЛАФРАНКА САНЧЕС-НЕЙРА (група народних партій, Іспанія).
Єврокомісія надасть 4,7 млн. євро для забезпечення роботи місії.
Парламентські вибори в Лівані призначені на 7 червня 2009 року.
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