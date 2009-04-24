ЄС направить місію спостерігачів на вибори в Лівані

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. ЄС направить місію спостерігачів на парламентські вибори у Лівані.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, місія складатиметься з 90 осіб на чолі з депутатом Європарламенту Хосе Ігнасі САЛАФРАНКА САНЧЕС-НЕЙРА (група народних партій, Іспанія).

Єврокомісія надасть 4,7 млн. євро для забезпечення роботи місії.

Парламентські вибори в Лівані призначені на 7 червня 2009 року.