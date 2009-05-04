У Страсбурзі відбудеться прес-конференція комісарів ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіанн Редінг та з питань захисту прав споживачів Мелєни Кунєвої

В ході прес-конференції комісари представлять новий eYou-гід для споживачів, які здійснюють покупки через Інтернет. В новому гіді представлені права та обов’язки споживачів, закріплені у законолдавстві ЄС. Ідея створення гіду викликана зростання продажів через Інтернет. Так, в 2008 році 33% жителів ЄС здійснювали хоча б одну покупку через Інтернет.

Дата події: 05 травня 2009 року Час початку: 16-00.