У березні ціни промвиробників в ЄС знизились

Брюссель. 6 травня. УНІАН. У березні 2009 року ціни промислових виробників знизились порівняно з лютим 2009 року на 0,7% в єврозоні та на 0,8% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У березні-2009 порівняно з березнем-2008 ціни виробників знизились на 3,1% в єврозоні та на 2,3% в ЄС-27.

У березні-2009 порівняно з лютим-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики знизилися на 0,4% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зменшилися на 1,7% в єврозоні та на 2,1% в ЄС-27. Напівфабрикати зменшились на 0,8% в зоні євро та на 0,6% в ЄС-27. Товари короткочасного споживання подешевшали на 0,2% в обох зонах, товари тривалого використання подорожчали на 0,1% в обох зонах, ціни на капітальне майно зменшились на 0,1% в зоні євро та не змінились в ЄС-27.

Зростання зареєстровано лише в Болгарії (1,1%), Данії (0,4%) та Швеції (0,1%). Найбільше зниження спостерігалося у Литві та Нідерландах (по -2,1%), Кіпрі (–1,7%).

У березні-2009 порівняно з березнем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики зменшились на 1,7% в єврозоні та на 0,6% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 7,3% в єврозоні та на 6,6% в ЄС-27, напівфабрикати знизились на 4,1% в єврозоні та на 2,8% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 1,6% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 1,8% в єврозоні та на 2,4% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 1,5% в єврозоні та на 2,3% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін у березні-2009 порівняно з березнем-2008 зареєстроване в Мальті (38,5%), Угорщині (4,6%) та Румунії (3,8%). Найбільше зниження цін зареєстроване в Греції (-6,8%), Нідерландах (-6,7%), Франції (-5,5%) та Фінляндії (-5,0%).

У лютому-2009 порівняно з січнем-2009 ціни промислових виробників зменшилися на 0,4% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.