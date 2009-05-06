5 українців візьмуть участь в навчаннях НАТО в Грузії

Київ. 6 травня. УНІАН. П’ятеро офіцерів Збройних сил України візьмуть участь у навчаннях НАТО у Грузії.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

“У цих навчаннях братимуть участь п’ять українських штабних офіцерів. Вони відбудуть в Грузію ближче до 11 травня, коли, власне, розпочнеться активна фаза навчань”, - повідомив офіцер Управління прес-служби Міноборони Костянтин САДІЛОВ.

Він уточнив, що українські військовослужбовці відбувають до Грузії як військовий штабний персонал, без зброї, і тому рішення Верховної Ради для такого формату участі у навчаннях не потрібно.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 травня, у Грузії розпочинаються навчання НАТО Cooperative Lancer/Cooperative Longbow-2009”, що проводяться у рамках програми Альянсу ”Партнерство заради миру”.

Очікується, що у навчаннях візьмуть участь більше тисячі військовослужбовців з близько 15 країн-членів і партнерів НАТО.