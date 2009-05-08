Ющенко наклав вето на закон про збір біометрії з іноземців

Київ. 8 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями для повторного розгляду закон «Про внесення зміни до статті 25 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

14 квітня 2009 року Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення зміни до статті 25 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який передбачає обов`язок іноземців та осіб без громадянства надавати свої біометричні дані для їх фіксації під час оформлення в`їздної візи, а також під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, якщо інше не передбачено законом та міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Закон мав набрати чинності з 1 січня 2010 року.

В Секретаріаті Президента зауважують, що глава держави не може підписати згаданий закон, оскільки набуття ним чинності у схваленій редакції робить вірогідним несанкціонований доступ, зміну чи поширення біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, що призведе до порушення прав згаданих осіб та негативно позначиться на міжнародному іміджі України. Це обумовлено тим, що в Україні відсутні законодавчі гарантії захисту персональних даних у зв`язку з їх автоматичною обробкою, нагадав глава держави.

Крім цього, на думку Президента, потребує також приведення у відповідність до законодавчого порядку визначення візової політики запроваджуваний законом механізм винятків з обов`язку іноземців та осіб без громадянства одержувати в`їздну візу виключно на підставі закону та міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою.