Варшавська автофабрика зупиняє виробництво

Варшава. 13 травня. УНІАН. Варшавська автомобільна фабрика (FSO), власником якої є українська корпорація «УкрАвто», через брак замовлень змушена зупиняти виробництво.

За даними польських медіа, це перший 5-тижневий простій заводу, який на замовлення корпорації General Motors виготовляє Chevrolet Aveo та на замовлення «УкрАвто» – машинокомплекти Daewoo Lanos, а наступний можливий з середини липня до середини серпня цього року.

Через вимушену зупинку виробництва близько 1500 із 1880 працівників заводу відправлені у відпустку, решта виконуватимуть ремонті роботи та виготовлятимуть машинокомлекти для поставки в Україну. За даними профспілки Варшавського заводу, працівники у відпустці отримують 65-75% своєї зарплати.

З 22 червня завод планує відновити виробницво Chevrolet Aveo, випускаючи щогодини 21 автомобіль цієї марки.

За даними польських медіа, у першому кварталі в Польщі виробництво автомобілів зменшилось на 22% – до 210 тисяч машин. При цьому FSO зменшила виробництво на понад 60%.

Як повідомляв УНІАН, Варшавська автомобільна фабрика (FSO), власником якої є українська корпорація «УкрАвто», через економічну кризу планує до червня поточного року звільнити більш ніж 25% своїх працівників.

За даними інституту Samar, у 2008 році в Польщі було випущено 990 тисяч автомобілів, що на 14% більше, ніж 2007 року. FSO за підсумками року зайняла на ринку третє місце за обсягами виробництва із майже 150 тис. автомобілів та машинокомплектів. Більш ніж 96% виготовлених у Польщі автомобілів експортуються.

Довідка УНІАН. У 2005 році FSO опинилась на грані банкрутства, від якого завод врятувала корпорація «УкрАвто», яка викупила борги перед банками та інвестувала у розвиток підприємства, яке поставляло українському концерну машинокомплекти Daewoo Lanos.

Корпорація «УкрАвто» купила 19,9% акцій заводу через свою компанію «АвтоЗАЗ» за символічні 100 злотих (близько 30 доларів) й отримала від уряду право управляти 84,31% акцій підприємства.

Згідно з умовами купівлі-продажу, українська компанія зобов’язана зберегти на підприємстві рівень працевлаштування 2,2 тисячі чоловік до 2009 року та налагодити виробництво нового автомобіля.

FSO з листопада 2007 року почав виготовляти Chevrolet Aveo.