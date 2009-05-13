Качинський просить Україну допомогти Гданській верфі

Варшава. 13 травня. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням переконати український концерн “Індустріальний союз Донбасу” повірити, що невдовзі буде схвалений план реструктуризації Гданського суднобудівного заводу, власником якого є концерн.

«Попросив (Президент Польщі – УНІАН) Президента та прем’єра України втрутитись та запевнити інвестора, що при добрій волі усіх зацікавлених сторін Гданська судноверф переживе нинішню кризу», – цитує агентство РАР лист польського Президента до керівництва України, датований 8 травня ц.р.

Президент Польщі наголосив, що можливі звільнення на підприємстві ще більше ускладнять ситуацію, і нагадав, що саме Гданський завод став місцем народження легендарної профспілки «Солідарність», яка наприкінці 80-х добилася повалення комуністичного режиму в Польщі.

Л.КАЧИНСЬКИЙ сподівається, що Єврокомісія ухвалить останню версію плану реструктуризації Гданського заводу, яка була відправлена їй минулого тижня.

«Президент переконаний, що в ситуації коли уряди багатьох європейських держав творять програми допомоги для суднобудівної галузі, Єврокомісія зменшить свої застереження щодо публічної допомоги Гданському заводу», – пише РАР.

Агентство нагадало, що у квітні комісар ЄС у справах конкуренції Нелі КРУС негативно оцінила переданий їй раніше план реструктуризації Гданської судноверфі, підготовлений ІСД спільно з Міністерством держмайна Польщі.

Як повідомляв УНІАН, ІСД, який купив Гданський завод восени 2007 року та з початку 2008 року веде переговори з Єврокомісією про реструктуризацію підприємства через виділену йому раніше публічну допомогу, сподівається на ухвалення оновленого плану реструктуризації підприємства.

На початку 2008 року Єврокомісія висунула вимогу до ІСД повернути близько 260 млн. доларів допомоги за нібито надану з 2004 року публічну допомогу Гданському заводу.

ІСД заявив, що на момент придбання підприємства мав інформацію лише про близько 20 млн. доларів публічної допомоги, і почав переговори з Єврокомісією, яка як альтернативу поверненню цих грошей запропонувала закрити два із трьох доків заводу.

Польський уряд у червні 2008 року запропонував ІСД підготувати спільний план реструктуризації Гданського та Гдинського заводів, що мало б створити українській компанії ширше поле для маневрів у переговорах з Єврокомісією.

У вересні минулого року уряд Польщі виділив на реалізацію цього спільного плану 250 млн. доларів публічної допомоги, але в листопаді Єврокомісія відмовилась ухвалити цей план реструктуризації, за неофіційними даними – через передбачений у ньому надто великий розмір допомоги польського уряду інвесторові.

ІСД підготував окремий план для Гданського заводу, в рамках якого розраховує на 50-60 млн. доларів публічної допомоги, і передав його Єврокомісії наприкінці 2008-го – на початку 2009 року.