Син російського дипломата став жертвою провокації?

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ називає шпигунський скандал щодо висилки свого сина з представництва Росії при НАТО провокацією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Мого сина було втягнуто в ролі жертви у великій провокації”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Він зазначив, що навіть в деяких європейських ЗМІ висловлювалися припущення щодо того, що метою висилки його сина була спроба підірвати позиції самого В.ЧИЖОВА в Брюсселі.

“В такому випадку, ціла не була досягнута”, - наголосив російський Посол.

При цьому, В.ЧИЖОВ зазначив, що час для проведення цієї провокації було вибрано саме тоді, коли відносини Росії та НАТО знову почали налагоджуватися після “замороження” внаслідок російсько-грузинської війни.

“Можливо, хтось хоче, щоб це співробітництво не починалось?”, - запитав В.ЧИЖОВ.

Як повідомляв УНІАН, НАТО 29 квітня вирішило вислати двох російських дипломатів за шпіонаж.

Обох дипломатів вислали за причетність до скандалу, в результаті якого був засуджений естонський дипломат за передачу секретної інформації НАТО Росії.

Один з висланих дипломатів був сином Посла Росії при Євросоюзу Володимира ЧИЖОВА.