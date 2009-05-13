Син російського дипломата став жертвою провокації?
Посол РФ коментує "шпигунський скандал"
Брюссель. 13 травня. УНІАН. Представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ називає шпигунський скандал щодо висилки свого сина з представництва Росії при НАТО провокацією.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
“Мого сина було втягнуто в ролі жертви у великій провокації”, - сказав В.ЧИЖОВ.
Він зазначив, що навіть в деяких європейських ЗМІ висловлювалися припущення щодо того, що метою висилки його сина була спроба підірвати позиції самого В.ЧИЖОВА в Брюсселі.
“В такому випадку, ціла не була досягнута”, - наголосив російський Посол.
При цьому, В.ЧИЖОВ зазначив, що час для проведення цієї провокації було вибрано саме тоді, коли відносини Росії та НАТО знову почали налагоджуватися після “замороження” внаслідок російсько-грузинської війни.
“Можливо, хтось хоче, щоб це співробітництво не починалось?”, - запитав В.ЧИЖОВ.
Як повідомляв УНІАН, НАТО 29 квітня вирішило вислати двох російських дипломатів за шпіонаж.
Обох дипломатів вислали за причетність до скандалу, в результаті якого був засуджений естонський дипломат за передачу секретної інформації НАТО Росії.
Один з висланих дипломатів був сином Посла Росії при Євросоюзу Володимира ЧИЖОВА.