В Брюсселі горить Єврокомісія

Будинок евакуйовано

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Центральний будинок Єврокомісії в Брюсселі Berlaymont евакуйовано через пожежу. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР. Повідомлення про пожежу надійшло одразу після завершення традиційного брифінгу Єврокомісії опівдні. Наразі підходи до приміщення Єврокомісії оціплені поліцією, в будинку працюють пожежники. Причини пожежі поки невідомі.

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