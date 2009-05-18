В Брюсселі горить Єврокомісія
15:10, 18 травня 2009Новини ЄС
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Будинок евакуйовано
Брюссель. 18 травня. УНІАН. Центральний будинок Єврокомісії в Брюсселі Berlaymont евакуйовано через пожежу.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.
Повідомлення про пожежу надійшло одразу після завершення традиційного брифінгу Єврокомісії опівдні.
Наразі підходи до приміщення Єврокомісії оціплені поліцією, в будинку працюють пожежники.
Причини пожежі поки невідомі.
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