В Брюсселі продовжують гасити пожежу в Єврокомісії (фоторепортаж)

Брюссель. 18 травня. УНІАН. В Брюсселі тривають роботи з ліквідації пожежі в будинку Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, пожежа виникла приблизно о 13-00 за місцевим часом (14-00 за київським часом).

За повідомленням місцевих ЗМІ, запалення сталося під дахом 16-ти поверхового будинку загальною площею 240 тис. квадратних метрів.

За даними речника Єврокомісії Йоханнеса ЛЕЙТЕНБЕРА, повідомлення про пожежу надійшло одразу після завершення традиційного брифінгу Єврокомісії, що проводиться опівдні.

Наразі підходи до приміщення Єврокомісії перекриті поліцією, в будинку працюють пожежники.

Весь персонал центрального будинку Єврокомісії – близько 2700 осіб, в тому числі комісарів, які мають тут свої офіси – було евакуйовано.

Причини пожежі поки невідомі.

Втім, співробітники Комісії не втрачають почуття гумору. Як передає AFP, комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС навіть пожартувала: “Здавалося, кухар забувся зняти палаючу картоплю з вогню”.

Будинок Єврокомісії, побудований в 1960-ті роки, з 1991-го року пережив масивну і дорогу реконструкцію вартістю 670 млн. євро. Його інавгурація після відновлення відбулася в 2004 році на початку роботи нинішнього складу Єврокомісії на чолі з Жозе БАРРОЗУ.