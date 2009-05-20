Румунська Тімішоара пропонує партнерство Чернівцям

Чернівці. 20 травня. УНІАН. Румунське місто Тімішоара пропонує партнерські відносини Чернівцям.

Як передає кореспондент УНІАН, примар (міський голова - УНІАН) міста Тімішоара Георге ЧУХАНДУ, який прибув до Чернівців у зв’язку із презентацією нового авіамаршруту Чернівці – Тімішоара компанії Carpatair, на зустрічі з міським головою Чернівців Миколою ФЕДОРУКОМ запропонував столиці Буковини стати партнером румунського міста для налагодження активних економічних та культурних зв’язків між двома територіальними громадами.

Зокрема, за словами мера румунського міста, на першому етапі передбачається налагодити співпрацю між торгово-промисловими палатами, бізнесовими структурами, вузами та громадськими організаціями Чернівців і Тімішоари.

Г.ЧУХАНДУ зауважив, що з дитинства «має поважливе ставлення до Чернівців» і завжди мав надію познайомитися ближче з цим містом, адже саме у Чернівецькому університеті свого часу здобув вищу освіту його дідусь.

Міський голова Чернівців отримав запрошення відвідати найближчим часом Тімішоару. Під час цього візиту буде уточнено напрямки та перспективи співпраці Чернівців та Тімішоари.