В Люксембургу відбудеться засідання Трійки ЄС-Україна на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ

В ході засідання планується розглянути стан виконання оновленого Плану дій Україна-ЄС в сфері юстиції, свободи та безпеки, а також обговорити виконання угод про спрощення оформлення віз та про реадмісію, розвиток безвізового діалогу між Україною та ЄС. Україну представлятимуть міністри юстиції Микола Оніщук та внутрішніх справ Юрій Луценко, сторону ЄС – віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак Барро, міністри внутрішніх справ Мартін Пеціна та юстиції Даніела Коварова головуючої в ЄС Чехії.

Дата події: 3 червня 2009 року Час початку: 15-00.