У Бразилії зник з радарів літак Air France

Київ. 1 червня. УНІАН. Пасажирський літак французької авіакомпанії Air France зник з екранів радарів над територією Бразилії, повідомляє з посиланням на джерела в авіаційній владі Франції агентство Франс Прес.

За даними агентства, на борту літака, марка і модель якого не повідомляється, перебуває не менш як 215 пасажирів. Літак виконував рейс за маршрутом Ріо-де-Жанейро - Париж. Диспетчери втратили зв`язок із повітряним судном приблизно о 9.00 за київським часом. Обставини події з`ясовуються.