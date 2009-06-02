Болгарія каже, що Україн порушує угоду про поромну переправу

Київ. 2 червня. УНІАН. Болгарський морський флот заявляє про порушення Україною міжурядової угоди між Болгарією, Грузією та Україною про спільну експлуатацію залізничної поромної переправи між портами Варна (Республіка Болгарія), Поті/Батумі (Грузія) та Іллічівськ (Україна).

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник напрямків поромних перевезень Болгарського морського флоту Іван ВИЛЧЕВ.

За його словами, приводом для такої заяви служить те, що з 8 травня ц.р. у Іллічівському порту простоює болгарський пором «Герої Севастополя». «Пором «Герої Севастополя», прибув із Варни 8 травня за узгодженим графіком, повинен був 9 травня за узгодженим графіком вийти на Поті, а цей пором на сьогодні ще стоїть у порту Іллічівськ і не обробляється портом і українською залізницею. Це є грубим порушенням графіка. При цьому, за цей час було оброблено вже 6 поромів у напрямку до Грузії, куди повинен був вийти пором «Герої Севастополя», - сказав він. Як додав І.ВИЛЧЕВ, із цих шести рейсів три здійснив пором «Грейсфальд», перевезення на якому не підпадають під дію міжурядової угоди, тим самим він відводить вантажі основних суден, що працюють за угодою.

«Нам не відповів ніхто, в чому проблема й чому пором не обробляється, тому ми звернулися до компетентного органу – Міністерства транспорту Болгарії. Міністр транспорту написав листа міністру транспорту України, на який досі відповіді немає», - сказав І.ВИЛЧЕВ. За його даними, також немає відповіді від українського МЗС на дві ноти, направлені Посольством Болгарії.

За даними І.ВИЛЧЕВА, проблемою може бути те, що українська судноплавна компанія «Укрферрі» з 1 травня припинила оренду для користування вагонами залізниць від імені пароплавства «Болгарський морський флот». Водночас, як повідомив він, від «Укрзалізниці» не надходить чітких відповідей на запити, також не вдається узгодити проблему з «Укрферрі».

За даними І.ВИЛЧЕВА, на поромі вже закінчується провізія, проте поки власники не мають наміру повертати його до Варни, сподіваючись на врегулювання проблеми й на відправлення за призначенням – до Поті. При цьому І.ВИЛЧЕВ не виключає можливості, що проблема буде врегулюватися на урядовому рівні. За його словами, Болгарський морський флот вже підняв це питання перед урядом Болгарії.

Як повідомив він, через простій одного порома за добу втрачається понад 10 тис. дол., слід враховувати, що простоює й другий болгарський пором – у Варні, звідки він не може відбути через загрозу простою в Україні. Водночас, І.ВИЛЧЕВ розраховує на вирішення питання. За його даними, відповідно до міжурядової угоди, протягом календарного року пороми країн-учасниць угоди мають виконувати однакову кількість рейсів, доходи розподіляються шляхом розділення відповідно до кількості рейсів.

Довідка УНІАН. Залізнична поромна переправа між портами Варна (Республіка Болгарія), Поті/Батумі (Грузія) та Іллічівськ (Україна) працює відповідно до міжурядової угоди від 1999 р. між Болгарією, Грузією та Україною про спільну експлуатацію. Болгарська сторона представлена в угоді Національною компанією «Болгарські залізниці», Болгарським поромним комплексом і пароплавством «Болгарський морський флот», Україна – «Укрзалізницею», СК «Укрферрі», ІМТП, грузинська сторона – департаментом залізничного транспорту Грузії, портами Поті та Батумі.

Саму переправу відкрито ще в 1978 р.