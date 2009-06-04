Росія може приєднатися до СОТ до кінця року

Санкт-Петербург. 4 червня. УНІАН. Міністр економічного розвитку Росії Ельвіра НАБІУЛЛІНА заявляє, що Росія і Євросоюз можуть до кінця 2009 року завершити переговори за угодою про вступ РФ до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

”Справді, є відчуття, що виходимо на домовленості з ЄС. Сподіваємося, що завершимо основні переговори до кінця року”, - сказала Е.НАБІУЛЛІНА.

За її словами, ряд питань поки що не розглянуто.

”Експортні мита на ліс ми залишили на закуску”, - сказала міністр.

За її словами, переговори з ЄС будуть продовжені на рівні робочої групи зі вступу Росії до СОТ. Зокрема, черговий раунд переговорів відбудеться 15-16 червня.

Росія понад 15 років веде переговори про вступ до СОТ. На сьогодні Москва завершила всі двосторонні переговори із 60 країнами-партнерами, але не погодила ряд принципових позицій, зокрема щодо сільського господарства, ставок експортних мит на деревину і регулювання діяльності ряду державних компаній.