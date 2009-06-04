В Єврокомісії не знають про проблеми України з оплатою газу
17:26, 04 червня 2009Новини ЄС
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Каже комісар з питань торгівлі
Санкт-Петербург. 4 червня. УНІАН. Комісар Євросоюзу з питань торгівлі Кетрін ЕШТОН заявляє, що не має у своєму розпорядженні інформації про проблеми України з оплатою російського газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
«Немає у мене будь-якої інформації про те, що зараз є якісь проблеми з небезпекою виплати», - сказала К.ЕШТОН.
Вона відзначила, що ЄС знає про побоювання Росії з цього питання, тому голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підтримують постійний контакт.
За її словами, є політичні питання, хоча Євросоюз наполягає, що дана проблема вимагає комерційних рішень.
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