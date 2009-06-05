Ющенко закликає міжнародну спільноту зберегти демократію в Україні

Київ. 5 червня. УНІАН. Президент Віктор ЮЩЕНКО закликає міжнародну спільноту допомогти Україні зберегти демократію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з послами Великої сімки, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, Швеції та головою Представництва Європейської комісії.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що зібрав послів для того, щоб викласти свою оцінку політичній ситуації в Україні.

«В останній тиждень фактично зняті всі маски», - сказав В.ЮЩЕНКО, поінформувавши про переговори зі створення коаліції між Партією регіонів та БЮТ. Як стверджує Президент, головною метою створення такої коаліції є внесення на наступному тижні змін до Конституції.

За словами глави держави, ці зміни передбачають закріплення за діючим прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО її посади ще на десять років. Також зміни передбачають неконституційну норму щодо обрання Президента у Верховній Раді. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в даному випадку мова йде про скорочення демократичних прав і свобод громадян, в даному випадку виборчих, тому ці зміни неможливо ухвалювати без проведення всеукраїнського референдуму.

Антизаконними В.ЮЩЕНКО вважає й ініціативи щодо продовження повноважень Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування. «Всі ці ініціативи не є законними, тому, по суті, мова йде про конституційний переворот. Це демонтаж всіх демократичних завоювань, досягнутих Україною за останні роки», - підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО звернувся до послів з проханням передати цю інформацію до керівництва їх країн, а також передати прохання главам держав надати всіляку підтримку українській демократії.

«Я, як Президент України, гарантую, що не дозволю незаконних виборів Президента в парламенті і буду робити все належне, щоб Україна виконувала всі міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав і свобод громадян», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що, очевидно, таких дій буде замало, тому він звертається до міжнародної спільноти за допомогою щодо забезпечення демократичних процесів в Україні.