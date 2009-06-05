Росія вимагала від Білорусі в обмін на кредит визнати Абхазію та Осетію

Київ. 5 червня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вперше офіційно заявив про те, що Росія під час виділення кредиту білоруському уряду висунула вимогу про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив в інтерв`ю російським журналістам, яке сьогодні частково опублікувала білоруська державна газета «Беларусь сегодня».

«Ви кажете, що це болюча історія і болюче питання. Але мені всі керівники Росії кажуть: «Це не має жодного відношення: визнаєте - добре, не визнаєте - нехай»... Звичайно, для Росії це не питання: визнаємо - не визнаємо, зараз, завтра, післязавтра. Порівняно з тим, що відбувається навколо Білорусі, - це не головне», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Водночас Президент Білорусі вважає, що для Росії «не зайвим було б це визнання».

О.ЛУКАШЕНКО повідомив, що під час обговорення в рамках СНД питання про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії він був єдиним, хто запропонував підтримати російську позицію. «Коли ми в рамках СНД зібралися, всі сказали МЕДВЕДЄВУ (Президентові Росії): «Ні, у нас свої проблеми». І я останнім тоді виступав і кажу: «Якщо ви не хочете визнати, не шукайте мотивацію під столом. Просто не хочете, боїтеся і так далі. А чому нам не підтримати? Це ж єдиний наш союзник, ми від нього багато хочемо і так далі». Запитайте у МЕДВЕДЄВА, поставте йому запитання про мою позицію. І я російському керівництву сказав, як ми вирішимо цю проблему. У них більше питань не було. Але все ж таки... Вже дійшло до того, що приїхали, сказали: буде Осетія та Абхазія - отже, буде 500 мільйонів доларів. Ви знаєте, ми не хочемо «продавати» жодних питань і жодних позицій. У нас в історії цього не було й не буде. Ми вирішимо самі це питання. Тим більше, ми домовилися з керівником Абхазії БАГАПШЕМ, ми зустрічалися після цього з КОКОЙТИ. У них немає до нас питань. Вони розуміють нашу позицію», - пояснив глава Білоруської держави.

Як повідомляв УНІАН, Росія ухвалила рішення про виділення Білорусі 2009 року кредиту в розмірі 2 млрд. дол. трьома траншами, останній з яких у розмірі 500 млн. дол. мав надійти в квітні 2009 року.

Проте 28 травня міністр фінансів Росії Олексій КУДРІН заявив про відстрочення виділення останньої частини кредиту через загрозу неплатоспроможності з боку Білорусі.

У відповідь на цей вислів Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО 29 травня заборонив керівництву білоруського уряду звертатися до Росії з проханням про виділення кредитів.

«Персонально попереджаю вас, Сергій Сергійович (СИДОРСЬКИЙ – прем`єр-міністр Білорусі – УНІАН) і ПРОКОПОВИЧ (Петро ПРОКОПОВИЧ – голова правління Нацбанку Білорусі – УНІАН). Один приходить і розповідає, як погано в Росії, що там не немає жодного руху, і змушує мене перед Президентом Росії, перед ПУТІНИМ, ставити питання, що вони там, у Росії, нас не слухають. Віднині цей час закінчився, настає інший час. Не виходить у Росії – не потрібно кланятися, не потрібно нити і плакати. Потрібно шукати своє щастя в іншій частині планети. Я це свідомо кажу публічно», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.