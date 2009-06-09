Рада ЄС затвердила зниження вартості дзвінків в роумінгу з мобілок

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Рада міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС затвердила зменшення вартості дзвінків та СМС-повідомлень в роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалене на засіданні Ради 8 червня.

Згідно з рішенням, з 1 липня 2009 року максимальна вартість вихідного дзвінка в роумінгу в ЄС повинна становити 0,43 євро за хвилину, максимальна вартість вхідного дзвінка – 0,19 євро. З 1 липня 2010 року максимальна вартість вихідного дзвінка в роумінгу має становити 0,39 євро за хвилину, вхідного – 0,15 євро, а з 1 липня 2011 року максимальна вартість вихідного дзвінка в роумінгу має становити 0,35 євро за хвилину, вхідного – 0,11 євро. Всі ціни вказані без урахування ПДВ. При цьому, починаючи з 1 липня 2009 року оператори мобільного зв’язку будуть зобов’язані застосовувати посекундну тарифікацію, однак матимуть право встановлювати мінімальну вартість дзвінка на рівні вартості 30 секунд.

Крім того, з 1 липня 2009 року максимальна вартість см-повідомлення в роумінгу повинна становити 0,11 євро (без ПДВ). Документом також передбачені максимальні тарифи на користування послугою “Мобільний Інтернет” в роумінгу на рівні 1 євро за мегабайт з 1 липня 2009 року, 0,80 євро за мегабайт, з 1 липня 2011 року – 0,50 євро за мегабайт без ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент схвалив пропозиції Єврокомісії щодо зниження вартості дзвінків в роумінгу на засіданні 22 квітня.