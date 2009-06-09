Єврокомісія інспектує птахофабрики України

Київ. 9 червня. УНІАН. Фахівці директорату САНКО (Генеральний директорат Європейської Комісії з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів) почали інспектувати п`ять птахівницьких підприємств України, щоб вивчити можливість експорту їхньої продукції в країни Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

«Сьогодні в Україну приїхали інспектори САНКО», – сказав міністр, зазначивши, що вони здійснюватимуть інспекції українських підприємств на відповідність їхньої продукції вимогам європейського законодавства.

За словами Ю.МЕЛЬНИКА, буде перевірено п`ять підприємств України з десяти, які подали заявки на перевірки. «Це - «Гаврилівські курчата», Васильківська птахофабрика «Україна» і ще одна яєчна птахофабрика у Васильківському районі Київської області, птахофабрика «Дружба народів» і Канівська птахофабрика», – сказав міністр.

За його словами, процедура передбачає, що рішення щодо п`яти підприємств поширюватиметься на всі десять, а якщо не буде надано допуск бодай одному з п`яти проінспектованих, то допуск не отримають усі десять.

«Євросоюз висуває дуже жорсткі вимоги для допуску наших товарів тваринного походження на європейський ринок», – зазначив Ю.МЕЛЬНИК. Він уточнив, що інспекції триватимуть протягом двох тижнів.