Швеція назвала пріоритети головування в ЄС

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Пріоритетами шведського президентства в ЄС будуть боротьба з економічною кризою і безробіттям, а також протидія кліматичним змінам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Швеції Фредрік РЕЙНФЕЛЬДТ, виступаючи на зустрічі в Центрі Європейських політичних досліджень.

“Перед Європою стоїть багато складних викликів. Я переконаний, що кожен виклик – це нові можливості. І це те, чим має займатися швецьке президентство – відповідати на виклики”, - сказав він.

Прем’єр водночас зазначив, що відповідальність за боротьбу з викликами має розділяти вся Європа, а не лише швецьке головування в ЄС.

Серед інших важливих тем, яким Швеція планує приділити увагу під час свого головування в ЄС Ф.РЕЙНФЕЛЬДТ назвав Стратегію розвитку Балтійського моря, посилення співпраці в сфері юстиції, а також продовження переговорів з Хорватією та Туреччиною щодо членства в ЄС. При цьому, прем’єр Швеції зазначив, що прогрес на переговорах, переважно, залежатиме від досягнень цих країн.

Як повідомляв УНІАН, Швеція головуватиме в ЄС з 1 липня по 31 грудня 2009 року.