Скільки коштує один мандат в Європарламент?

Варшава. 10 червня. УНІАН. Затрати польських партій на здобуття одного депутатського мандату Європейського парламенту на останніх виборах 7 червня становили від 120 тис. до майже 1 мільйона доларів (за нинішнім курсом 3,2 злотих за долар), повідомляє Інтернет-портал money.pl

Портал підрахував вартість депутатського мандату, поділивши загальні затрати на рекламну кампанію на кількість здобутих мандатів.

За цією методикою, найдешевше обійшлися депутатські мандати правлячій в Польщі Громадянській платформі” (РО), яка набрала найбільше голосів виборців й отримає половину з 50 польських депутатів в Європарламенті.

“Громадянській платформі” кожен депутатський мандат обійшовся близько 120 тисяч доларів.

Більше 200 тисяч доларів на здобуття одного мандату витратила найбільша опозиційна партія “Право і справедливість”(PiS), яка зайняла друге місце у виборах і отримає 15 депутатських місць.

Обєднанню “Союзу лівих демократів” (SLD) та “Союзу праці” (UP), які матимуть в Європарламенті 7 представників, кожен мандат обійшовся в 250 тисяч доларів.

Найдорожче обійшлися депутатські мандати для “Польської селянської партії” (PSL), яка входить в урядову коаліцію з РО і здобула лише 3 мандати, кожеш з яких коштував партії майже мільйон доларів.

Money.pl відзначив, що, згідно чинного законодавства, партії могли максимально витратити на рекламні кампанії близько 3 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі в других з моменту приєднання країни до Європейського союзу в 2004 році виборах до Європарламенту взяли участь 12 партій, з яких пройшло 3 партії та 1 виборче обєднання.